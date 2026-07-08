«Деньги уходят за границу или на криптокошельки»: почему родители платят за детей, которые работают с мошенниками

Мошенники вербуют курьеров или просят доступ к банковским картам. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники стали чаще вербовать подростков в социальных сетях. В ход идут угрозы, обман и обещание легкого заработка – всего то нужно передать пакет с деньгами или поделиться данными своей карты. Ребята ведутся на это и начинают вести себя так, как говорит куратор. При этом не все из них понимают, что идут на преступление.

Но так ли это, выясняется уже во время следствия. Специалисты получают полный доступ к мобильным телефонам подозреваемых и изучают архивы в данных, в том числе те, что уже удалили. Внимательно читают и переписки.

Если подросток все же признается виновным, то с 16 лет он несет полную уголовную ответственность за мошенничество и передачу банковских карт. А у их родителей появляется новая задачка – возместить причиненный жертвам мошенников ущерб.

– К сожалению, чаще всего деньги уходят либо на криптокошельки, либо за границу. И в полном объеме возместить причиненный ущерб достаточно сложно, – рассказывает на пресс-конференции в chel.aif.ru старший инспектор первого контрольно-следственного отдела СУ СК по Челябинской области Егор Родичев.

Уголовная ответственность ждет и дропперов – тех, кто отдает свои карты мошенникам. Например, сейчас в Следкоме расследуют дело, в котором фигурируют около ста человек!

– Это организованная группа лиц с участием взрослых мужчин, которые завербовали несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет. Им предложили легкий заработок – подыскивать людей, скупать у них банковские карты и получать полный доступ к счетам. Все пошло по цепочке: эти несовершеннолетние нашли других несовершеннолетних и так дальше, – приводит пример Егор Родичев.

Вероятно, эти дети даже не знали о том, насколько опасно передавать свои банковские карты другим людям. А ваши сыновья и дочки об этом знают?

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