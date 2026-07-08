Мэр Копейска Светлана Логанова ушла в отставку

Светлана Логанова. Фото: администрация Копейского городского округа.

Собрание депутатов Копейского городского округа собралось на внеочередное заседание, чтобы утвердить отставку главы города Светланы Логановой. Заявление о сложении полномочий по собственному желанию она подала на прошлой неделе.

— Светлана Владимировна поблагодарила коллег за конструктивное сотрудничество. В свою очередь, председатель Собрания Евгений Гиске отметил её вклад в решение актуальных задач шахтерского города и поблагодарил за проделанную работу, — сообщили в собрании депутатов.

За отставку Логановой депутаты проголосовали единогласно. В ближайшее время в Копейске будет назначен исполняющий обязанности главы и объявлен конкурс на замещение вакантной должности градоначальника.

Светлана Логанова возглавляла администрацию Копейска с 2024 года, до того, как ее предшественник, Андрей Фалейчик, перешел на работу в региональное правительство. Ранее она была заместителем главы города по социальной сфере.

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