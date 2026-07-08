В игре Minecraft появился третий корпус ЧелГУ — его построила выпускница журфака

Фото: скриншот Hornews.com.

Выпускница факультета журналистики Челябинского госуниверситета Рания Сайфутдинова перенесла родной вуз в игру Minecraft. Сначала это был проект для курсовой работы, но теперь карта доступна всем желающим. Выпускники могут виртуально пройти по родным коридорам, а абитуриенты — познакомиться с корпусом до поступления, сообщает Hornews.com.

Рания воссоздала здание по фотографиям: модели плитки, стен, мебель и даже зеркала — все максимально приближено к оригиналу. В игре есть квест: нужно собрать «стартовый набор студента-журналиста» — рюкзак, ноутбук, камеру, конспекты, получить пропуск и заглянуть в столовую. На карте спрятано несколько десятков персонажей с забавными репликами, среди которых — преподаватели и реальные студенты.

Работа заняла около трех месяцев. Девушка использовала версию игры 1.12.2 — в более новых не было нужных модификаций. Часть проекта чуть не потерялась при переносе данных, но девушка быстро восстановила все за два месяца. Рания уверена, что Minecraft можно использовать в образовательных целях, и ее проект — тому подтверждение.

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