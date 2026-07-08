Трехсотметровая дорога к аэропорту Магнитогорска обойдется в 114 млн рублей

Необходимо проложить дорогу, примыкающую к аэропорту Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области ищут подрядчика для строительства подъезда к магнитогорскому аэропорту. Данные об этом появились на портале госзакупок. Исполнителю готовы заплатить до 114 млн рублей.

Дорога, которую необходимо проложить, совсем короткая – ее строительная длина, прописанная в контракте, составляет 334 метра и 63 сантиметра. Подрядчик обязан уложить на участок щебеночно-мастичный асфальтобетон. Работы необходимо выполнить до 25 ноября нынешнего года.

Заявки от потенциальных исполнителей контратак продолжат принимать до 15 июня.

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