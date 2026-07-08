Гроза оставила несколько районов Миасса без света и воды

Аварию устранили, но сразу же подать воду и электричество во все дома это не позволило Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Миассе поздним вечером 7 июля разразилась гроза. В бурю на подстанции, которая находится на улице 60 лет Октября, случилась авария, оставившая несколько районов не только без электричества, но и без холодного водоснабжения. Остановились работавшие на электроэнергии насосы.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», всю ночь в городе трудились ремонтные бригады. Аварию сумели устранить, но запитать электричеством все районы сразу не удалось. Работа продолжается в усиленном режиме.

Насосы также запустили, вода постепенно начала заполнять трубы.

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