В Челябинской области за полгода 79 человек погибли при пожарах

В 67% случаев причиной пожаров было неосторожное обращение с огнем Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За первую половину 2026 года в Челябинской области произошло 3996 пожаров. Как сообщает региональная Противопожарная служба, это на 15% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

При пожарах в январе-июне погибли 79 человек. Среди них один ребенок, 34 пенсионера. Больше половины погибших – 42 человека – в последние мгновения жизни были пьяны. Ожоги и другие травмы получили еще 75 южноуральцев, в том числе 8 детей.

За полгода сгорела 331 постройка, 56 машин.

Самая частая причина пожаров – неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.