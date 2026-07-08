Умное фермерство: болезни коров ветеринарам поможет выявить искусственный интеллект

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области запускают уникальный проект по цифровому мониторингу крупного рогатого скота. На выставке «Иннопром-2026» «ИТ-Парк74», ЮУрГАУ и разработчики из «НейроТехнолоджи» договорились создать систему, которая будет распознавать болезни коров на ранних стадиях. Животным закрепят беспроводные датчики для измерения температуры и электрической активности кожи.

Сенсоры будут передавать данные нейросети, которая проанализирует информацию и укажет ветеринарам на малейшие отклонения. Испытания пройдут на учебной ферме ЮУрГАУ — специалисты соберут базу данных, чтобы обучить алгоритм правильно интерпретировать сигналы организма животного.

Проект также направлен на импортозамещение. Разработчики планируют полностью перевести производство датчиков на отечественные компоненты. Умное фермерство — мировой тренд, и южноуральская разработка поможет хозяйствам снизить затраты на лечение и предотвратить эпидемии.

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