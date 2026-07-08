Деловые бумаги и личные вещи: с вокзалов ЮУЖД за полгода отправили больше тысячи посылок

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года с вокзалов Южно-Уральской железной дороги отправили 1070 посылок — это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего грузы отправляли с вокзалов Челябинска, Оренбурга и Орска. Самыми популярными направлениями стали Москва, Самара, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Пассажиры в этот период пересылали деловые бумаги и личные вещи. Для отправки нужен только паспорт — процедура занимает несколько минут. Посылку не упаковывают заранее, чтобы сотрудник мог проверить содержимое. Стоимость зависит от веса, размера и дальности: например, доставка груза до 1 кг из Челябинска в Москву обойдется в 1250 рублей.

К пересылке запрещены оружие, взрывчатые и отравляющие вещества, жидкости, скоропортящиеся продукты, деньги, ювелирные и табачные изделия. Посылки отправляют ближайшими поездами по системе «от вокзала к вокзалу». Пункты приема и выдачи есть на всех вокзалах ЮУЖД — их можно найти по указателям.

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