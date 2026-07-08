Осужденные из челябинской колонии отметили День семьи, любви и верности в Доме матери и ребенка

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

В Доме матери и ребенка при ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области прошел праздник, посвященный Всемирному дню семьи, любви и верности. Участниками стали маленькие воспитанники и их мамы. Для детей организовали конкурсы, хороводы и танцы. Главной гостьей стала аниматор в образе ромашки — она провела с ребятами интерактивные игры.

Одним из сюрпризов для участников встречи оказался музыкальный видеоролик с фотографиями мам и детей, сделанными во время прогулок, занятий и мероприятий. Теплые кадры напомнили о важности семейных ценностей даже в сложных жизненных обстоятельствах. Завершился праздник яркой фотосессией. Она подарила взрослым и детям хорошее настроение и незабываемые воспоминания.

Помимо этого, в учреждениях ГУФСИН Челябинской области прошли Дни открытых дверей для родственников осужденных. Гости смогли увидеть условия быта, посетить жилые помещения, столовые и храмы на территориях колоний. Сотрудники ответили на вопросы, а после экскурсий родственников пригласили на чаепитие с небольшими концертами, подготовленными участниками творческих кружков. Начальник отдела по воспитательной работе Андрей Симонов подчеркнул, что поддержка семьи — это основа успешной ресоциализации: когда человек знает, что его ждут дома, он увереннее встаёт на путь исправления.

Для осужденных отрядов по хозяйственному обслуживанию и несовершеннолетних провели лекции об истории праздника и житии Петра и Февронии, интеллектуальные викторины и спортивные соревнования по волейболу, футболу и настольному теннису. Подростки также посмотрели фильмы о крепких семейных династиях, играли в настольные игры и участвовали в кружковой работе. Все мероприятия были направлены на укрепление семейных ценностей и сохранение связи осуждённых с близкими.

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