«Вы являетесь примером для молодежи»: семьи с «золотым» стажем получили медали «За любовь и верность»

Награды получили 15 пар Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

15 супружеских пар из Челябинской области награждены медалями «За любовь и верность». Все они прожили в браке 50 и более лет, сохранив любовь, уважение и верность семейным ценностям. В торжественной церемонии приняли участие глава региона Алексей Текслер с супругой Ириной и секретарь Челябинской епархии отец Игорь Шестаков.

Среди удостоенных награды: педагоги, врачи, металлурги, железнодорожники, работники культуры, сельского хозяйства, органов внутренних дел, муниципальной службы, а также участники СВО и волонеры, которые помогают бойцам. За плечами каждой семьи — десятилетия труда, верности друг другу и заботы о близких. Губернатор отметил, что именно семья остается основой сохранения традиционных ценностей и любви к Родине.

— Вы являетесь примером для молодежи в сохранении семейных ценностей в нашей стране. Отдельные слова благодарности — супружеским парам, которые воспитали защитников Отечества, участников специальной военной операции, подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что Россия — одна большая семья, а все мы вместе, как в семье, движем нашу страну вперед.

— Это не такой простой труд, как может показаться, — в семью всегда должны вкладываться и мужчина, и женщина, — добавила Ирина Текслер. — Тогда и дети, и внуки будут расти в нашей стране с правильным воспитанием, патриотическими чувствами и пониманием того, что такое семья, родной дом и наша страна.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

На одной стороне медали — ромашка, символ Дня семьи, любви и верности. На другой изображены лики святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного счастья, в честь которых и отмечается сегодняшний праздник.

В числе награжденных Владимир и Людмила Конюховы, Виктор и Любовь Новиковы, Сергей и Людмила Перескоковы, Сергей и Светлана Брехунцовы, Дамир и Руза Гибадуллины, Геннадий и Алла Федосеенковы, Владимир и Татьяна Падучины, Николай и Людмила Федоровы, Владимир и Татьяна Чайка, Павел и Зинаида Луговских, Александр и Нина Леонтьевы, Евгений и Ольга Челогузовы, Михаил и Любовь Власовы, Анатолий и Ирина Гордеевы, Александр и Галина Ивойловы. Эти семьи — жители Челябинска, Магнитогорска, Южноуральска, Чебаркуля, Еманжелинска, а также Увельского, Троицкого, Саткинского, Коркинского, Пластовского, Аргаяшского, Уйского, Нязепетровского и Катав-Ивановского округов.

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