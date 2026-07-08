Внимание, водитель! На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области будет организовано реверсивное движение

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 9 июля, в связи с дорожными работами на трассе М-5 «Урал» в Ашинском райне (км 1557), будет организовано реверсивное движение. Оно будет действовать с 07:00 до 14:00 по местному времени.

Водителей просят внимательно планировать поездки. Узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно в дежурно-диспетчерской службе филиала ФКУ «Уралуправтодор» по телефонам телефону: 8 (351) 263-52-56; +7 982 331 37 84 (звонок бесплатный).

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