Никаких уроков на дом: первоклассников Челябинской области освободили от домашних заданий с 1 сентября

Фото: Дарья ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2026 года в Челябинской области вступает в силу полный запрет на домашние задания для первоклассников. Соответствующее распоряжение содержится в письме Минпросвещения РФ, сообщает kp.ru.

Из нормативных документов исключили пункт, ранее разрешавший педагогам задавать уроки детям во внеучебное время. Теперь вечера за прописями и заучиванием стихов останутся в прошлом.

Ранее в школах региона действовали рекомендации, согласно которым домашнее задание для первоклассников разрешалось вводить постепенно, а нагрузка не должна была превышать одного часа в день. Однако теперь любой объем внеклассных занятий для самых маленьких учеников официально запрещен. Для старшеклассников нормы остаются прежними — им придется проводить за уроками до 3,5 часа ежедневно.

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