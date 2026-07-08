Публиковал видео прямо из колонии: осужденному радикалу добавили срок за пропаганду терроризма

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Челябинской области заключенный, отбывающий наказание за оправдание и призывы к терроризму в интернете, продолжил выкладывать в сети запрещенные ролики. По новому делу ему дали еще шесть лет, а с учетом неотбытого срока по предыдущему приговору от 2023 года, общий срок составил 8 лет. Также мужчине на два года будет запрещено создавать и вести сайты и каналы в интернете.

— Используя мобильное устройство, он разместил в одной из социальных сетей серию видеозаписей, содержащих лингвистические признаки побуждения к осуществлению террористической деятельности, а также информацию, направленную на формирование убежденности в привлекательности указанной идеологии и ее допустимости, — сообщили в пресс-службе Центрального окружного военного суда.

Установлено, что мужчина является приверженцем крайне радикальной идеологии.

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