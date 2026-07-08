Вместо принудительных работ — на поселение: суд ужесточил наказание виновнице ДТП, в котором погибли мать с маленькими детьми

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Челябинский облсуд ужесточил приговор жительнице Курганской области за ДТП, в котором по ее вине погибли мать с двумя детьми. Изначально ей дали три года принудительных работ, но после того, как прокуратура обжаловала решение, наказание было заменено на четыре года колонии-поселения.

— Сумма возмещения причиненного морального вреда увеличена с 4,5 до 6 млн рублей, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Государственный обвинитель обжаловал приговор в связи с мягкостью назначенного наказания.

Челябинский облсуд ужесточил наказание виновнице ДТП, где погибли мать с детьми Видео: прокуратура Челябинской области

Все произошло 25 октября 2025 года, около 11:30. Жительница Зауралья за рулем Lada Granta при проезде нерегулируемого перекрестка село Миасское — поселок Лазурный не уступила Mitsubishi Lancer, который ехал по главной дороге. В результате столкновения иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. 31-летняя водитель Mitsubishi и ее дети двух и пяти лет погибли.

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