Быстрее и дешевле поезда: из Челябинска запустили автобусы в Москву

Автобусы будут отправляться от автовокзала «Центральный», расположенного в ТЦ «Синегорье» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Из Челябинска запустили автобус до Москвы. Маршрут № 10578 будет отправляться от автовокзала «Центральный» на Синегорье в 9:10, далее через Северный автовокзал в Екатеринбурге, конечная точка прибытия — автовокзал Котельники.

Время в пути 21 ч 50 мин. Рейсы запланированы по нечетным дням.

— Стоимость проезда шесть тысяч рублей, — сообщается на сайте автовокзалов.

Для сравнения: фирменный поезд «Южный Урал» идет один день и девять часов. Самый дешевый билет стоит почти 10 тысяч рублей. Другие поезда идут еще дольше, на них можно найти билеты за 6,5 тысяч.

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