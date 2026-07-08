Официальная безработица в Челябинской области выросла почти на 18,8%

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

За год число зарегистрированных безработных в Челябинской области увеличилось на 18,8% и составило 8,2 тысячи человек, по данным на конец мая. Такие цифры публикует Челябинскстат.

Потребность в работниках составила 29,4 тысячи человек, что на 18,3% меньше, чем годом ранее. Отметим, что статистика формируется по данным, заявленным в службу занятости, и может отличаться от того, что публикуют, например, рекрутинговые агентства.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за апрель 2026 года составила чуть больше 87 тысяч рублей, без выплат социального характера. Это на 7% больше, чем годом ранее.

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