В Челябинской области женщина погибла в ночном ДТП с фурой

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
На дороге Миасс-Черновское в ночь с 8 на 9 июля произошла смертельная авария.
Volkswagen Jetta столкнулся с грузовиком Scania. За рулем легковушки была 33-летняя женщина.
— В связи с плохой видимостью из-за погодных условий женщина-водитель не справилась с управлением, — рассказали в региональной Поисково-спасательной службе.
Водитель погибла в ДТП. Приехавшие на место аварии пожарные и спасатели смогли лишь вытащить ее тело из искореженного автомобиля при помощи специнструмента.
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