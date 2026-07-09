В Челябинской области женщина погибла в ночном ДТП с фурой

ДТП случилось во время дождя Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На дороге Миасс-Черновское в ночь с 8 на 9 июля произошла смертельная авария.

Volkswagen Jetta столкнулся с грузовиком Scania. За рулем легковушки была 33-летняя женщина.

— В связи с плохой видимостью из-за погодных условий женщина-водитель не справилась с управлением, — рассказали в региональной Поисково-спасательной службе.

Водитель погибла в ДТП. Приехавшие на место аварии пожарные и спасатели смогли лишь вытащить ее тело из искореженного автомобиля при помощи специнструмента.

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