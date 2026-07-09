Молодой челябинец будет 400 часов отрабатывать помощь мошенникам

Суд послал челябинца на обязательные работы Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Житель Челябинска продал мошенникам свою банковскую карту за 20 тыс. рублей. За это ему пришлось отвечать перед судом.

Как рассказали в региональной прокуратуре, аферисты с помощью зарегистрированной на имя горожанина карты выполняли незаконные переводы. Через счет прошло 600 тыс. рублей.

Отыскать злоумышленников не удалось, но 22-летнего челябинца суд признал виновным в неправомерном обороте средств платежей.

Молодой человек признал вину и заявил, что раскаивается. Сомнительный заработок в 20 тыс. рублей у него конфисковали. А в качестве наказания горожанину назначили 400 часов обязательных работ.

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