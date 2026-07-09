Маршрут станет длиннее. Схема: ОГКУ «Организатор перевозок»

С 1 августа в Челябинске изменится маршрут автобуса №95. Его продлили до микрорайона Вишневая горка с одной стороны и до ТРК «Родник» с другой.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», специально для продленного маршрута обустроят дополнительные остановочные пункты.

На линию будут выводить по 16 автобусов средней вместимости. В часы пик транспорт должен подъезжать к остановкам каждые десять минут.

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