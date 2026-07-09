В Челябинской области 9 июля ограничено движение из-за жары

Дороги закрыли для тяжелых машин из-за сильной жары Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области на двух участках федеральных трасс 9 июля ввели ограничения из-за аномальной жары.

Грузовикам с 8:00 до 20:00 запрещено выезжать на отрезок с 16 по 146 километр трассы А-310, а также на отрезок с 12 по 55 километр дороги Р-254 «Иртыш».

— Ограничение продлится в период жаркой погоды (температура воздуха выше +32 градусов), — уточнили в региональном филиале ФКУ «Уралуправтодор».

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