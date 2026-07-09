На старт всей семьей: в Челябинской области пройдет региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта»

В Челябинской области, 11 июля, пройдет региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Фото предоставлено организаторами.

Еткульский муниципальный округ уже в ближайшие выходные, 11 июля, станет местом проведения регионального этапа Всероссийского марафона «Земля спорта». Этот спортивный праздник соберет спортсменов и любителей активного образа жизни.

Всероссийский марафон «Земля спорта» проводится среди жителей сельских районов при поддержке федерального Министерства сельского хозяйства.

Каждый участник сможет попробовать свои силы в различных дисциплинах: в соревнованиях ГТО, силовом экстриме, турнирах по футболу и волейболу, а также в состязания спортивных семей.

По словам организаторов гостей и участников спортивного праздника будет ждать и большая развлекательная программа: площадки с мастер—классами, состязания в перетягивании каната и мини-лапте, детские игровые площадки, и, конечно, блюда местной кухни от лучших поваров. Отметим, что в марафоне смогут принять участие и городские жители — в отдельном зачете.

Все участники марафона получат фирменные подарки (футболку и бейсболку) а победители войдут в состав сборной Челябинской области, которая выступит на финальном этапе Всероссийского марафона в Сочи!

— Силовые упражнения, которые мы представим на празднике, будут легко выполнимы даже не вполне подготовленным участникам. Так, что у каждого есть шанс показать хороший результат и попасть на финал соревнований в Сочи, — рассказал известный мастер силового экстрима Дмитрий Кононец.

Место проведения: село Еткуль, стадион «Золотой колос», начало в 11.00 (регистрация с 9.00).

Приглашаем участников и болельщиков!

«Комсомольская правда» выступила одним из главных информационный партнеров регионального этапа Всероссийского марафона «Земля спорта».

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