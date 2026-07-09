«Идет мощный поток»: в центре Челябинска подтопило набережную

Вода вышла на набережную Фото: Дарья МАРКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дожди добавили воды в реку Миасс, и в Челябинске ее уровень заметно поднялся. Река даже начала слегка подтапливать набережную в центре города.

Фото: Дарья МАРКОВА

О полноценном паводке, правда, речи не идет: на прогулочной территории просто образовалась дополнительная лужа.

Фото: Дарья МАРКОВА

— Из-под моста идет мощный поток – может, еще затопит, — поделилась наблюдениями читательница КП.— Судя по мусору, ночью больше воды было.

Фото: Дарья МАРКОВА

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