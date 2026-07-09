Эколог Лагунов рассказал, как челябинцам избавиться от муравьев и комаров в саду

Бороться с муравьями можно при помощи полыни и табака Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области садоводы страдают от нашествия муравьев. Насекомые появились даже там, где прежде не водились. Заслуженный эколог России Александр Лагунов объяснил в интервью 1obl.ru, что популяция муравьев выросла из-за изменения климата. Муравьи благополучно пережили мягкую зиму, пришлось по нраву им также аномальное тепло весной и летом.

Муравьи разводят тлю, которая портит растения. Но одновременно они уничтожают насекомых-вредителей. Впрочем, для многих дачников последнее – не аргумент, соседство с муравьями и их «стадами» тли сильно нервирует. Для борьбы с насекомыми можно воспользоваться натуральными средствами.

— Можно сделать, например, табачный настой из окурков и им опрыскать колонии тлей, — предложил Александр Лагунов. — Это резко уменьшит их численность, и они даже могут исчезнуть с других растений поблизости, где их разводят. Также можно настой горькой полыни. Кстати, его не любят и комары.

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