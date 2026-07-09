Ни культуры, ни досуга, ни денег: приставы добились оплаты долга за аренду участка в Смолино, арестовав хостел в Москве

Испугавшись ареста хостела во Внукове, должник все заплатил. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Арест коммерческой недвижимости в столице помог судебным приставам Советского района Челябинска взыскать с должника почти 2,24 миллиона рублей в пользу бюджета областного центра. Решающим аргументом для предпринимателя стала угроза потери хостела площадью более 1200 квадратных метров, расположенного в московском районе Внуково.

Конфликт с городской администрацией тянулся несколько лет. Два челябинских бизнесмена арендовали земельный участок в поселке Смолино под строительство культурно-досугового центра, однако объект так и не появился, как и арендные платежи. Арбитражный суд Челябинской области встал на сторону Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям и обязал каждого из арендаторов выплатить около 1,9 миллиона рублей основного долга плюс ежедневные пени до полного погашения.

Один из ответчиков расплатился оперативно и избежал дополнительных расходов. Второй — житель Советского района — ситуацию проигнорировал. На его счета были наложены аресты, но денег там не оказалось, доходов предприниматель не декларировал. Тогда судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении нежилого здания во Внукове, где работал хостел. Но должник оставался безучастным.

Решающим шагом стал реальный арест объекта — коммерческой недвижимости площадью 1205 квадратных метров. Судебные приставы Челябинска направили поручение московским коллегам, те оперативно выехали на место и наложили ограничения. После того как должник получил акт ареста и уведомление о предстоящей оценке и реализации имущества, он мгновенно перечислил всю сумму: основной долг, исполнительский сбор в 88,5 тысячи рублей и накопившиеся пени. Общая сумма поступлений на депозитный счет составила около 2,24 миллиона рублей.

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