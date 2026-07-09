Вину не признает и не раскаивается: инспектор манежа и мотокаскадер ответят в суде за гибель молодой гимнастки на «Колесе смелости»

Виктория погибла в магнитогорском цирке. Фото: СУ СК Челябинской области, личная страница Виктории в соцсетях

В Челябинской области начался суд по делу о гибели 22-летней гимнастки Виктории Баландиной в Магнитогорском цирке. 17 мая 2025 года девушка сорвалась с пятиметровой высоты во время выполнения опасного трюка на «Колесе смелости». На скамье подсудимых оказалось два человека: инспектор манежа, отвечавшая за безопасность выступающих, а также руководитель номера. Их обвиняют в нарушении требований охраны труда, из-за которых и погибла молодая красавица. Однако, как стало известно из программы «ЧП» на НТВ, вину в случившемся они не признают.

Виктория Баландина с самого детства занималась акробатикой, была заслуженным мастером спорта, и выступала с номерами в составе творческого коллектива на различных праздниках, но всегда мечтала о большем – выступать в цирке. За месяц до трагедии она познакомилась с мотокаскадером Владимиром Созановым, который предложил ей попробовать свои силы и пригласил на репетиции в Магнитогорский цирк, где в то время труппа цирка-шапито «Виват» готовилась к гастролям в Абхазии. С 10 мая 2025 года Вика приступила к изнуряющим тренировкам, занималась по восемь часов в день. Но к опаснейшему трюку на «Колесе смелости» ее допустили без опыта работы на подобных конструкциях. Она не проходила инструктаж, не имела допуска и выполняла сложные элементы без страховки и пассировки. После случившейся трагедии от Вики открестились все, пытаясь замять дело, и ее семье пришлось упорно доказывать, что между ней и Магнитогорским цирком существовали трудовые отношения, ведь никаких трудовых договоров с ней заключено не было. Семья Баландиных добилась своего. Гражданский суд признал спортсменку сотрудником цирка.

– Мы выиграли апелляционный суд по признанию трудовых отношений. Люди вели себя некрасиво. Не было никаких оформленных документов, видеозаписи были потеряны, утеряны были и журналы ответственности за доступ на колосники, мы слышали постоянные отговорки, – рассказал отец погибшей гимнастки Алексей Баландин в программе «ЧП» на НТВ.

Теперь на скамье подсудимых оказалась 72-летняя инспектор манежа Замира Ковешникова. После трагедии в цирке, ее не уволили, а сам номер на «Колесе смелости» все еще остается в программе цирка-шапито. Именно инспектор манежа отвечает за цирковые аппараты, страховочные системы, допуск выступающих к работе, инструктаж по охране труда, а также за соблюдение правил безопасности. Однако свою вину Замира Ковешникова в случившемся не признает.

– Виновной себя не признаю, конечно. Раскаивание? В чем? Я не буду комментировать это, – заявила она в программе «ЧП» на НТВ.

Помимо нее, в гибели Виктории обвиняют руководителя номера – мотокаскадера Владимира Созанова. На первое заседание суда он не явился. Известно, что сразу после трагедии он извинился перед родителями Вики, после чего пропал.

По словам следователя по особо важным делам СУ СК России по Челябинской области Елены Кашиной, Замира Ковешникова и Владимир Созанов нарушили правила охраны труда при подготовке цирковых представлений и допустили 22-летнюю гимнастку без страховки и пассировки к выполнению акробатического трюка. Если их вина будет доказана, им грозит до четырех лет лишения свободы.

К слову, семье Виктории Баландиной пришлось и самим окунуться в расследование дела. Они выяснили, что выступающие в тот период вообще не должны были проводить репетиции на территории Магнитогорского цирка. Перед гастролями цирка-шапито «Виват» в Абхазии там должны были находиться лишь животные, помещенные на карантин. Именно для них был арендован манеж, а артистам предлагалось лишь бесплатное жилье на это время.

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