Дело экс-начальника отдела закупа «Арианта» Максима Бергера дошло до суда

В Челябинске передали в суд уголовное дело бывшего начальника отдела закупа холдинга «Ариант» Максима Бергера. 44-летнего мужчину обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.
По версии следствия, один бизнесмен заплатил Бергеру 1,7 млн рублей, чтобы заключить с «Ариантом» договор поставки зерна на выгодных условиях, без проволочек оформить все документы и получить оплату за продукцию.
Второй предприниматель за аналогичную «помощь» отдал 162 тыс. рублей.
— Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение уголовного дела, — сообщили в региональном СУ Следственного комитета.
Во время расследования арестовали имущество бывшего менеджера стоимостью 5,4 млн рублей: машину, долю в квартире и деньги.
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