В Магнитогорске ГАИ разыскивает лихачку, сбившую двух девочек-подростков

Фото: ГАИ Магнитогорска

В Магнитогорске Госавтоинспекция разыскивает виновницу ДТП, случившегося поздним вечером 7 июля.

Как рассказали в городской ГАИ, девочки 14 и 15 лет переходили улицу Советскую на зеленый сигнал светофора. Автомобилистка выполняла разворот и сбила обеих школьниц, а потом умчалась в неизвестном направлении.

Девочки, к счастью, отделались мелкими травмами. Подруги заметили, что на них наехал серебристый седан, которым управляла женщина.

В ГАИ теперь просят у очевидцев происшествия помощи в поисках нарушительницы.

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