В Челябинске спасатели эвакуировали из горящего дома семерых взрослых и ребенка

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске в многоэтажке по улице Художника Русакова случился пожар. Пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже. Подъезд заволокло ядовитым дымом.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пожарные с помощью спаскомплектов эвакуировали семерых взрослых и двухлетнюю девочку. В итоге никто н пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Огонь охватил 10 квадратных метров, но его удалось потушить. Причину происшествия сейчас выясняют эксперты.

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