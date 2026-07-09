Сто тысяч за жизнь человека: в Челябинской области суд отменил штраф для бизнесмена за гибель рабочего

Рабочий погиб под завалом в глубокой траншее Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области после жалобы прокуратуры суд возобновил уголовное дело бизнесмена о гибели работника.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», бизнесмен выполнял муниципальный контракт – чинил канализационный коллектор в Миасском. Один из его работников упал в траншею глубиной более четырех метров. Там мужчину завалило осыпавшимся грунтом. Рабочий погиб.

По версии следствия, трагедия произошла, так как бизнесмен не обеспечил на объекте соблюдение правил безопасности. Мужчину обвиняли в нарушении правил безопасности при ведении работ.

Адвокат попросил прекратить уголовное дело в связи с назначением судебного штрафа. Предпринимателя обязали выплатить 100 тыс. рублей. Дело в отношении него после этого прекратили.

Но с такими решением не согласился прокурор. Он настаивал на том, что речь идет о смерти человека, поэтому ограничиться штрафом несправедливо.

Челябинский областной суд поддержал требования прокурора, отменил решение предыдущей инстанции и вернул материалы уголовного дела на новое рассмотрение.

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