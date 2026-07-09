В челябинском поселке Западный молния подожгла дом

Эксперты МЧС подтвердили: в крышу попала молния Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске поздним вечером 8 июля из-за грозы начался пожар. Молния ударила в двухэтажный дом в поселке Западном. Вспыхнуло пламя.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пожар тушили 24 человека.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Из-за особенностей постройки, спасателям пришлось подняться на крышу и вскрыть кровлю.

Пламя удалось потушить. Люди не пострадали.

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