Алексей Текслер вручил южноуральцам медали «За любовь и верность»

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер вручил медали супружеским парам Челябинской области, прожившим в браке более полувека. Церемония состоялась накануне, 8 июля, и была приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Наград удостоены 15 семейных пар из Челябинска, Магнитогорска и других городов и районов области, проживших в браке 50 и более лет.

Среди них — педагоги, врачи, рабочие, ветераны МВД, члены семей участников СВО. Всем им губернатор вручил медали «За любовь и верность». На одной стороне медали изображена ромашка – символ Дня семьи, любви и верности, на другой – лики святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного счастья.

Алексей Текслер назвал награжденных примером для молодежи в сохранении семейных ценностей в нашей стране отметил, что именно семья остается основой сохранения традиционных ценностей и любви к Родине и отдельно поблагодарил супружеские пары, которые воспитали защитников Отечества.

Отметим, медаль «За любовь и верность» вручается в России с 2008 года супругам, прожившим долгую совместную жизнь. Эта награда является знаком глубокого общественного признания супружеской верности, любви и преданности.