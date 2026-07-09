Скончался экс-вице-спикер челябинского Заксобрания Юрий Карликанов

Юрий Карликанов. Фото: er.ru

Один из представителей «старой гвардии» челябинской политики, Юрий Карликанов - бывший вице-спикер Заксобрания, почетный гражданин Челябинской области и строитель небоскреба «Челябинск-Сити» - скончался на 75 году жизни. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Алексей Текслер:

— Ушел из жизни почетный гражданин Челябинской области, преданный своему делу руководитель, чье имя прочно связано с развитием строительной отрасли и законодательной работы в нашем регионе. Особого уважения заслуживает благотворительная деятельность Юрия Раифовича: его искренняя готовность помогать тем, кто в этом нуждается, стала настоящей опорой для многих людей. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал и ценил.

Известный челябинский бизнесмен-строитель, основатель компании «ЧелСИ», построившей на Кировке первый в городе настоящий небоскреб — «Челябинск-Сити», Карликанов в течение полутора десятилетий, с 2009 по 2025 годы, был заместителем председателя Заксобрания, большую часть этого срока — «правой рукой» Владимира Мякуша. В прошлом году он отказался от участия в выборах в региональный парламент и завершил активную политическую карьеру.

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