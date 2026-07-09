Батюшка вместо HR: священник из Пласта помогает подросткам найти работу на лето и не попасть к мошенникам

Фото: Моя Первая Работа | Пласт | Южноуральск / ВК.

Настоятель храма Святой великомученицы Варвары в городе Пласт Челябинской области отец Виталий Махров создал бесплатную площадку для трудоустройства школьников. В группе «Моя Первая Работа | Пласт | Южноуральск» ВКонтакте подростки 14–18 лет могут найти безопасные задания — от покоса травы и прополки грядок до раздачи листовок. Священник уверен: важно помочь ребятам с заработком, чтобы они не попали в руки мошенников.

Отец Виталий проверяет каждое объявление, следит, чтобы работа была по силам и не связана с «легкими деньгами» в интернете. Контакты работодателей и исполнителей он не публикует — только после отклика и согласия родителей передает их сторонам. Если заказчик занижает цену, священник просит пересмотреть оплату.

— Я перезвонил и сказал, что это дороже стоит, даже по рыночным ценам. Заказчики согласились, — рассказал священник журналистам Hornews.com.

Сейчас группа работает для жителей Пласта и Южноуральска, но к батюшке обращаются и из соседних деревень. Он планирует расширяться и ищет помощников среди родителей, а также подал заявку на грант губернатора. В планах — создать мобильное приложение, которое позволит автоматизировать проверку объявлений и сделать проект доступным по всей стране.

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