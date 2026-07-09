«Лазоревка» или «Королек»?: Челябинцам предложили выбрать имя для новой модели электричек

Фото: РЖД

Отечественные электропоезда модели ЭП2ДМ/ЭП2Д, которые курсируют в том числе и в Челябинской области, получат собственное уникальное название. По аналогии с уже известными «Сапсанами», «Ласточками» и «Орланами» их имя также будет «птичьим»: конкурс на новое название объявила компания РЖД.

Железнодорожники предложили выбрать из следующих вариантов: «Грач», «Лазоревка», «Скворец», «Королёк» или предложить свое название.

— Выбор предложенных наименований основан на области распространения определенного вида птиц в регионах курсирования составов, — пояснили в РЖД.

Проголосовать за новое имя для электрички можно на сайте РЖД до 16 июля.

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