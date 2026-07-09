«Мышка и пряжка»: археолог написал детскую книгу о древней истории Югры

Фото: Ирина ФАДЮШИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Салымской модельной библиотеке им. А.С. Тарханова Нефтюганского района ХМАО-Югры состоялась презентация новой детской стихотворной книги «Мышка и пряжка». Ее автор — доктор исторических наук, археолог Олег Кардаш. Издание с оригинальными иллюстрациями Виолетты Кузнецовой в доступной форме рассказывает юным читателям о работе ученых, важности сохранения исторического наследия и о том, почему нельзя становиться «черными копателями». Книга рассчитана на детей разного возраста и представляет собой многоформатный проект, сообщает ugra-news.ru.

На презентации автор передал библиотекам Нефтеюганского района 35 экземпляров нового издания. Художница поделилась историей создания иллюстраций и объяснила, как простая пряжка может открыть целую эпоху из жизни предков. Для взрослых читателей также подготовили подарок — пять экземпляров научного труда «Каюково 2: Первые крепости каменного века на Севере Западной Сибири». Книга подробно описывает раскопки археологов в Салыме и будет полезна педагогам, школьникам и всем интересующимся древней историей региона.

Кстати, древней историей края интересуются не только югорские специалисты. Недавно геологи Казанского федерального университета завершили экспедицию на озеро Сырковый Сор. Образцы донных отложений помогут ученым восстановить климатические изменения на этой территории за последние тысячи лет.

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