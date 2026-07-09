Уральский филиал Университета правосудия возглавил судья из Челябинска

Алексей Лихачев (третий слева, стоит) представляется в качестве нового директора филиала. Фото: РГУП им. В.М. Лебедева

Судья Челябинского областного суда Алексей Лихачев стал директором уральского филиала Российского государственного университета правосудия им. В.М. Лебедева. Коллективу вуза в Екатеринбурге его представила ректор РГУП Ольга Тисен. В церемонии приняли участие председатель облсуда Вячеслав Малашковец, председатель Арбитражного суда области Дмитрий Бастен и областной прокурор Игорь Донгаузер.

Алексей Лихачев в органы правосудия перешел из прокуратуры, в течение 13 лет он работал в областном суде.

— Ранее его трудовая деятельность уже была связана с Уральским филиалом Университета правосудия. Сфера научных интересов Алексея Геннадьевича охватывает актуальные проблемы уголовного процесса, судебного контроля и суда присяжных, — рассказали в РГУП. — Участие руководителей ключевых институтов судебной власти и прокуратуры региона подтверждает всестороннюю поддержку Уральского филиала со стороны юридического сообщества Урала и высокую значимость филиала в системе подготовки кадров для правосудия.

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