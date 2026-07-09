Челябинские семьи за полгода получили 20,5 млрд рублей социальных выплат

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев 2026 года отделение Социального фонда России по Челябинской области выделило семьям с детьми и будущим мамам более 20,5 миллиардов рублей. Такие данные свидетельствуют о масштабной государственной поддержке материнства и детства в уральском регионе.

В настоящее время различные меры социальной помощи через региональное отделение СФР получают порядка 140 тысяч семей Южного Урала. Безусловным лидером среди всех видов поддержки остается единое пособие, которое сейчас выплачивается на 228 тысяч детей и свыше 4,6 тысячи беременных жительниц области. При назначении этой выплаты специалисты фонда тщательно оценивают уровень нуждаемости каждой конкретной семьи. С конца мая этого года вступили в силу важные изменения законодательства, которые существенно расширили круг получателей единого пособия.

Теперь многодетные семьи не лишаются выплат даже в том случае, если их доход превышает прожиточный минимум (17 424 рубля) не более чем на десять процентов. Региональное отделение Соцфонда проявило инициативу и самостоятельно пересмотрело ранее вынесенные отказы. Благодаря этому решению еще четыреста многодетных семей смогли получить положенную поддержку — это коснулось более 1,2 тысячи южноуральцев.

Еще одна новая мера начала действовать с 1 июня. Родители, воспитывающие двух и более детей, теперь могут рассчитывать на ежегодную выплату. Эта инициатива уже нашла отклик — 22 тысячи жителей региона успели оформить документы, а общий объем перечисленных средств превысил 630 млн рублей. В среднем каждая семья получила почти 29 тысяч рублей. Подать заявление можно вплоть до 1 октября.

По словам управляющего отделением СФР по Челябинской области Татьяны Бажаевой, единовременные и ежемесячные выплаты дают ощутимую прибавку к доходам семей. Рост финансирования в этом году обусловлен не только появлением новых пособий, но и изменениями в законодательстве, которые позволяют увеличить количество получателей. Особое внимание государство уделяет поддержке матерей, последовательно совершенствуя правовую базу в интересах российских семей.

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