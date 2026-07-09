Напились и угнали КАМАЗ: полиция задержала двух молодых людей за кражу грузовика

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Инцидент произошел в городе Пласт Челябинской области. В полицию обратился 36-летний местный житель, у которого со двора угнали КАМАЗ-самосвал. При патрулировании улиц грузовик был найден — в кабине сидели двое пьяных молодых людей, 18 и 22 лет.

— Полицейские установили, что нетрезвые молодые люди заметили во дворе незапертый «КАМАЗ». Воспользовавшись беспечностью владельца, они проникли внутрь кабины, завели двигатель и решили совершить поездку ради развлечения, — сообщает областное ГУ МВД.

Автомобиль вернули владельцу в тот же день. На угонщиков завели уголовное дело и взяли с них обязательство о явке. А на 18-летнего водителя составили протокол за пьяную езду без прав.

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