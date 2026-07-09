На миасском заводе тяжелых машин началась процедура банкротства

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Арбитражный суд Челябинской области ввел в отношении ООО «Завод тяжелых машин» из Миасса процедуру внешнего наблюдения. По информации из арбитражной картотеки, к компании предъявила требования компания «ТеплоГазСтройПлюс» в размере 96,6 млн рублей.

Временным управляющим назначен Константин Сергеев, член ассоциации арбитражных управляющих «Южный Урал». Итоги процедуры наблюдения будут подведены на заседании суда 22 октября.

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