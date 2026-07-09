Из Челябинска до Москвы запущен прямой автобус

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С середины июня с челябинского автовокзала до Москвы начал ходить прямой автобус рейса №10578. Он отправляется от «Синегорья» в 9:10, делает в 13:00 остановку в Екатеринбурге, где дозагружает пассажиров и в 7:00 следующего дня прибывает на московский автовокзал в Котельниках. Обратно автобус отправляется в 11:00 и прибывает в Челябинск в 11:50 следующего дня.

Автобус курсирует через день по нечетным числам. Стоимость билетов в сторону Москвы - 6 тысяч рублей, обратно - 6,9 тысяч.

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