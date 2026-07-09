Дело экс-губернатора Юревича и его советника рассмотрит московский суд

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Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его советника Александра Москалюка будет рассматривать Тверской районный суд столицы. В четверг, 9 июля, Челябинский областной суд отклонил жалобу региональной прокуратуры и оставил в силе постановление Центрального районного суда Челябинска о передаче материалов по подсудности, сообщает Pchela.news.

Изначально обвинительное заключение поступило в Центральный районный суд 31 марта текущего года. Спустя неделю судья Полина Евсеева вынесла решение направить материалы в Москву. Надзорное ведомство попыталось оспорить этот вердикт, однако апелляционная инстанция признала действия первой инстанции законными, после чего постановление вступило в силу.

Михаилу Юревичу инкриминируются две взятки в особо крупном размере, а также незаконные приобретение и хранение оружия. Его бывшему помощнику Александру Москалюку предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве при отягчающих обстоятельствах. По данным следствия, в период с 2010 по 2014 год бывший глава региона получил более 3,2 миллиарда рублей от представителей дорожно-строительных организаций за покровительство в вопросах ремонта и содержания автотрасс. Кроме того, установлена передача 26 миллионов рублей через Москалюка от экс-министра здравоохранения области Виталия Тесленко за общее покровительство по службе.

В целях обеспечения исполнения возможного приговора судом наложен арест на имущество фигурантов дела общей стоимостью свыше 700 миллионов рублей. На данный момент Михаил Юревич и Александр Москалюк объявлены в международный розыск.

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