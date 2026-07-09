Птенцы редкого черного аиста готовятся к первому полету в Крыму

Фото: Полумеев Анатолий / национальный парк "Крымский"

В труднодоступных лесах Крыма специалисты национального парка «Крымский» обнаружили единственное на всем полуострове гнездо редкого черного аиста с двумя птенцами. По данным ученых, эта осторожная птица селится в регионе не каждый год и выбирает исключительно глухие отдаленные участки. Гнездо расположено высоко на стволе бука.

Как рассказал «АиФ-Крым» научный сотрудник нацпарка Анатолий Полумеев, сейчас птенцы уже достаточно подросли и могут подолгу оставаться в одиночестве, пока родители улетают за кормом. Покинуть родное гнездо молодые птицы должны уже в июле текущего года. При этом период взросления у этого вида длительный — полностью самостоятельными они станут только через год, когда у взрослых особей появится новое потомство. Свои собственные семьи молодняк создаст еще через несколько лет.

Черный аист (Ciconia nigra) находится под строгой охраной закона. Вид внесен в Красные книги России и Крыма, а также в международный список МСОП как уязвимый. В России численность этих скрытных птиц оценивается примерно в 500 пар и продолжает снижаться. Напомним, что недавно дополнительные меры по сохранению редких видов, включая черного аиста, были приняты в Черноморском природном заповеднике, который получил федеральный статус особо охраняемой территории

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.