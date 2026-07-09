Реконструкция челябинского погранпункта «Бугристое» завершится в 2028 году

Фото: ФГУП «Росгранстрой»

Реконструкция автомобильного пункта пропуска «Бугристое» на границе России и Казахстана в Челябинской области подходит к важному этапу. Как сообщили в ФГКУ «Росгранстрой», завершить масштабные строительные работы планируется в августе 2028 года. На данный момент реализация проекта идет активными темпами в соответствии с утвержденным графиком.

По информации подрядной организации, основные конструктивные элементы зданий уже готовы: полностью заложены фундаменты, смонтированы металлоконструкции и выполнены огнезащитные работы. Кладка газосиликатных блоков во всех проектируемых помещениях также завершена. Строители близятся к финалу работ по монтажу навесных фасадных систем и витражного остекления в ключевых зонах — питомнике для служебных собак, пункте досмотра пешеходов и отапливаемых боксах для легкового и грузового транспорта.

В настоящее время специалисты перешли к внутренним работам и прокладке инженерных коммуникаций. Ведется монтаж систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования и связи. Уже установлено оборудование котельной, трансформаторной подстанции, локальных очистных сооружений и насосной станции пожаротушения. Масштабная модернизация проводится в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

После ввода объекта в эксплуатацию пропускная способность погранперехода увеличится более чем втрое: ежедневно границу смогут пересекать около четырех тысяч транспортных средств (против нынешних показателей) и свыше 18 тысяч человек, что в 2,5 раза больше текущей нормы. Для этого количество полос движения возрастет с 12 до 36. По оценкам властей, обновление инфраструктуры существенно ускорит процедуру оформления граждан и перевозчиков, а также повысит уровень безопасности и комфорта на государственной границе.

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