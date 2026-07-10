«Проявите выдержку и человеческое отношение»: власти Челябинской области призвали водителей не срывать злость на сотрудниках АЗС

Фото: Правительство Челябинской области

В правительстве Челябинской области под председательством заместителя губернатора Татьяны Кучиц состоялось очередное заседание оперативного штаба по топливообеспечению. В совещании приняли участие представители поставщиков топлива, профильных ведомств, муниципальных образований и контрольно-надзорных органов.

Крупнейшие нефтяные компании подтвердили наличие запасов в регионе. Сложности на АЗС вызваны повышенным спросом и носят логистический характер: технологические перерывы для слива топлива приводят к очередям. Для их сокращения будут откорректированы маршруты и графики подвоза.

Внимание участников заседания также было уделено сотрудникам АЗС, которые вынуждены работать в крайне напряженном режиме и сталкиваются с негативом со стороны покупателей. Представители основных топливных компаний области подчеркнули: работники станций не влияют на поставки, но именно они ежедневно обеспечивают работу АЗС и обслуживание большого потока клиентов. Поэтому правительство Челябинской области обратилось к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие, уважение друг к другу и сотрудникам заправок.

Отдельно рассматривалась ситуация с независимыми поставщиками. На заседании отмечено, что у них сохраняются проблемы с исполнением обязательств по ранее заключенным договорам. Для стабилизации ситуации участникам рынка рекомендовано переориентироваться на заключение прямых договоров с вертикально интегрированными нефтяными компаниями.

- Оперативный штаб работает в ручном режиме, обеспечивая топливом экстренные службы, общественный транспорт и больницы. Отпуск бензина в канистры разрешен только при строгом соблюдении правил пожарной безопасности, - добавляют в пресс-службе правительства региона.

О фактах необоснованного завышения цен или нарушений договоров жители могут сообщать на почту регионального штаба info@tarif74.ru. По подтвержденным данным будут проведены проверки совместно с УФАС.

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