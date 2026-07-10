Двукратный рост и 2 миллиона туристов: в правительстве РФ оценили успехи Южного Урала в сфере туризма

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Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по развитию туризма, на котором в режиме видео-конференц-связи Челябинскую область представлял первый заместитель губернатора Станислав Мошаров. Регион отчитался о двукратном росте индустрии с 2019 года: валовая добавленная стоимость достигла 64,2 млрд рублей, а турпоток в прошлом году составил 2 миллиона поездок.

Станислав Мошаров назвал льготное кредитование ключевым инструментом развития туризма с 2024 года. Механизм позволяет одновременно строить горнолыжные курорты, развлекательные комплексы и гостиницы.

В числе реализованных проектов: новые канатные дороги в «Солнечной долине», Миасс, открытие термального комплекса курорта «Притяжение» в Магнитогорске. В Челябинске продолжается строительство аквапарка с гостиницей и парком развлечений. По итогам доклада Дмитрий Чернышенко отметил туристическое преображения Южного Урала.

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