В Челябинске суд арестовал квартиры и машины владельцев застройщика «Высота»

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество ключевых фигур строительной компании «Высота», которая проходит процедуру банкротства. Под обеспечительные меры попали активы гендиректора Сергея Брюхова и владельца Максима Яцуна.

Как сообщает «ФедералПресс», из картотеки дел следует, что под обеспечительные меры попали элитные квартиры, дома, машины и 100% долей Максима Яцуна в других трех компаниях.

С ходатайством об обеспечительных мерах 6 июля обратилась временный управляющий Светлана Бородина. Свои требования она обосновала тем, что собственника фактически отсутствует имущество для погашения долгов, а незадолго до начала процедуры банкротства Яцун пытался вывести активы. Суд в итоге удовлетворил большую часть требований: арестовал недвижимость, автомобили и бизнес-доли. При этом запрет на выезд за границу вводить не стал.

Строительная компания «Высота» находится в процедуре банкротства. Общая сумма ее долгов превышает 1 млрд рублей.

Ранее владелец компании Максим Яцун стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он вместе с сообщниками организовал майнинговую ферму и похищал электроэнергию. Чтобы скрыть незаконную деятельность, с ноября 2024 года по апрель 2025 года, как утверждают силовики, оформлялись фиктивные документы для «Уралэнергосбыта».

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