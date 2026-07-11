Полгорода без света: в Миассе массовые отключения электричества

В поселке Тургояк также частично нет света. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Миассе из-за ночной грозы масштабные перебои со светом. Как сообщают наши читатели, полгорода остались без электричества.

- Мы отдыхаем в «Солнечной долине», света нет. Ночью была сильная гроза, - сообщает читатель КП-Челябинск.

По информации МКУ «Управление ГОЧС» света нет в поселках Миасского округа, на Машгородке и в центре.

- Ситуация находится на контроле. Электроснабжающей организацией принимаются меры по устранению аварийной ситуации в кратчайшие сроки, - уточнили в ГОЧС.

Без света остались поселки: Первомайский, Новотагилка, Новоандреевка, Тыелга, Октябрьский, Архангельский, В. Иремель, Красный, Нижний Атлян, СНТ «Урал-Дача», Тургояк: ул. Туристов (частично), Машгородок: ул. Вернадского, ул. Менделеева, ул. Ильмен-Тау, пр. Макеева, Центральная часть: Романенко, Автозаводцев, 8 Июля (частично).

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