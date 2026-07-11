Дым видно далеко: в пригороде Челябинска произошел пожар

Столб дыма видно издалека. Фото: Анна ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пригороде Челябинска случился пожар. Читатели КП-Челябиснк присылают фотографии. Где именно горит - неясно: ориентировочно в стороне поселка Садовый.

- Дымит на весь северо-запад, - говорит читатель.

Мы запросили информацию у МЧС по Челябинской области. Как только появятся подробности, опубликуем информацию.

Обновлено в 14:45. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что загорелась машинно-тракторная мастерская в п. Садовый.

- Район безводный. К месту направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: Павел Пономаренко

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