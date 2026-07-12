Развитие зеленой экономики: в Миассе назвали сроки открытия завода-победителя экологического конкурса

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Миасский завод «Сансара», строящийся по национальному проекту «Экономика замкнутого цикла», стал лауреатом всероссийской программы «Лучшие ESG проекты России — 2026» (ESG - Environmental (экология), Social (социальная ответственность) и Governance (эффективное корпоративное управление). Как сообщает pchela.news, предприятие обошло сотни конкурентов на конкурсе, куда поступило 538 заявок.

Завод будет перерабатывать до 23 тысяч тонн пластика в год, превращая до 600 миллионов бутылок в ПЭТ-флекс для одежды и новой тары. Это позволит создать в Миассе до 100 рабочих мест и поможет решить проблему мусора вокруг озер Тургояк, Инышко и Кысыкуль, куда ежегодно приезжают сотни туристов.

Сбором сырья займется региональный оператор ЦКС, также поставлять пластик на завод будут крупнейшие мусоросортировочные комплексы области, например комплекс в Полетаево. Открытие предприятия намечено на 15 сентября; сейчас на площадке завершается монтаж технологических линий.

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