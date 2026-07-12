Запрограммировали на победу: юные робототехники из Челябинской области показали высокие результаты на Российской робототехнической олимпиаде

Фото: Министерство образования Челябинской области/vk.com

Челябинские робототехники вошли в число лучших на Российской робототехнической олимпиаде – 2026, которая завершилась в Оренбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Челябинской области. В национальном финале приняли участие более 3,5 тысяч юных инженеров из 50 регионов России. Челябинскую область представила делегация из 61 школьника и их тренеров, получившая путевки на турнир по итогам регионального отбора.

В этом году соревнования были посвящены теме заповедников и сохранения природы. Участники создавали автономных роботов для инженерных миссий, собирали и программировали устройства для решения задач, которые появлялись в процессе соревнования. Впервые южноуральские школьники попробовали силы в треке «Будущие инженеры» и сразу заняли почти весь пьедестал национального этапа: золото в этой дисциплине взяла команда из Миасса, а бронзу — коллектив из Копейска.

Команда из Снежинска одержала победу в направлении «РобоСпорт». В базовой категории серебряные медали завоевали воспитанники Дворца культуры «Прометей» и школы №42, а призерами стали ученики из копейских клубов и школы №23. В творческой категории челябинцы также показали высокий уровень: первое место досталось команде «Эко-стражи», специальный приз за программный код получила школа №10 имени В.П. Поляничко, а награду за командную работу вручили объединенной команде Дома юношеского технического творчества и ДК «Прометей».

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